Vigilância registra mais quatro casos de dengue em Rio Claro

Fundação de Saúde pede a colaboração da comunidade nas ações de prevenção. Mutirão contra o mosquito acontece neste sábado (18) na região sul.

Boletim divulgado nessa sexta-feira (17) pela Vigilância Epidemiológica de Rio Claro confirma mais quatro casos de dengue registrados no município. Todos os casos são autóctones, ou seja, contraídos na própria cidade. Três deles são de moradores do bairro Cidade Jardim e um do Terra Nova. Com esses novos registros, Rio Claro soma cinco casos positivos de dengue e um de chikungunya desde o início do ano.

As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus continuam. No sábado (18), ocorreu mutirão nos bairros Terra Nova, Guanabara 1 e 2, Inocoop e Jardim Novo 2. A Fundação Municipal de Saúde solicita a colaboração da população para ajudar na eliminação dos criadouros, já que 80% deles estão dentro das residências.

A comunidade também deve ficar atenta aos indícios da dengue. Entre os sintomas mais comuns da doença estão febre alta com início súbito, forte dor de cabeça, dor atrás dos olhos que piora com o movimento dos mesmos, perda do paladar e apetite, manchas e erupções na pele semelhantes ao sarampo (principalmente no tórax e membros superiores), tonturas e extremo cansaço.

O tempo médio do ciclo da dengue é de cinco a seis dias e o intervalo entre a picada e a manifestação da doença chama-se período de incubação. É só depois desse período que os sintomas aparecem. Geralmente os sintomas se manifestam a partir do terceiro dia depois da picada do mosquito.