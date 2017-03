Unesp confirma área para funcionamento de creche

A prefeitura já iniciou a limpeza no entorno da área e o prédio passará por algumas adequações.

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) manifestou satisfação com as ações realizadas pela prefeitura de Rio Claro para a limpeza da área do antigo campus da universidade no bairro Santana. O comentário foi feito pelo reitor Sandro Roberto Valentino ao prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, em reunião realizada na sede da reitoria em São Paulo. Do encontro também participaram o procurador geral do município Rodrigo Ragghiante; o diretor do IGCE da Unesp de Rio Claro, José Alexandre Perinotto; e o diretor do Fórum, juiz Cláudio Pavão.



O reitor Valentino confirmou a autorização para a instalação de uma creche em um dos prédios do antigo campus da Unesp na Rua 11. O imóvel estava cedido ao Instituto Federal de Educação de São Paulo e dependia de aval da Unesp para ser utilizado pelo município. Com a liberação do instituto e da universidade, Rio Claro poderá instalar a creche que irá atender 150 crianças. “A Unesp informou que nos próximos dias vamos formalizar essa autorização”, explica Ragghiante.



Para agilizar o processo, a prefeitura já começou a fazer adaptações no entorno do imóvel para receber as crianças. Os serviços estão sendo realizados por funcionários municipais. A expectativa é de que a escola comece a funcionar ainda neste semestre. O município também pretende instalar uma creche no prédio da Fundação Ulysses Guimarães. Para isso, depende que o projeto de extinção da autarquia, em tramitação na Câmara Municipal, seja aprovado pelos vereadores. Caso isso ocorra, serão abertas mais 204 vagas.