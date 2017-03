Um (novo) risco ao Uber!

Fundada em 2009, a proposta inicial do Uber era ser um serviço semelhante a um táxi de luxo. O aplicativo foi lançado em 2010 para Android e iPhone. Os motoristas não cobram diretamente por carona, mas recebem uma remuneração diretamente da empresa, que observa na formação de seus preços a relação de oferta de motoristas conforme a demanda dos usuários e baseando-se também na duração e distância da corrida, o que permite uma alocação mais inteligente – e econômica – do transporte urbano, certo que essa alocação inteligente é a base de lucros da empresa.

Obviamente por concorrer especialmente com os táxis, o Uber vem despertando conflitos intensos e grande especulação política no mundo todo, envolvendo aspectos de ordem comercial, tributária e social no que toca à garantia de empregos e manutenção de empresas e cooperativas de taxi. Enfim, vem incomodando setores consolidados e que atuavam com exclusividade no transporte coletivo.

Em verdade, até que os litígios vêm sendo controlados dentro do possível, por vezes com a intervenção do Judiciário, outras por meio de medidas legislativas pontuais em várias cidades espalhadas pelo Brasil.

O que realmente impactou fortemente o atual cenário foi a recente decisão judicial proferida pela Justiça Trabalhista Mineria. A 33ª Vara de Justiça do Trabalho em Belo Horizonte reconheceu o vínculo empregatício entre motoristas e o aplicativo. O autor da ação, um motorista que atuou não mais do que 10 meses para a Uber, alegou que nao foi remunerado da forma correta quanto ao período noturno de trabalho, domingos e feriados. A sentença mandou a Uber pagar ao motorista aviso prévio indenizado, férias proporcionais, valores correspondentes ao fundo de garantia por tempo de serviço e multa de 40% pela demissão, além de adicional noturno e ressarcimento de despesas com combustível, balas e água ofertados aos passageiros.

Há notícia de que outros magistrados trabalhistas já haviam negado essa forma de vínculo, acolhendo a defesa da Uber no sentido de que os motoristas contratam o aplicativo de transporte quando se cadastram para a prestação de serviços de captação e angariação de passageiros, com regras muito bem definidas para trabalharem nos dias e horários que bem quiserem, sem nenhuma vinculação ou subordinação que permita concluir por algo semelhante ao convencional vínculo trabalhista.

Polêmicas à parte, a expansão do Uber em cidades da região é uma realidade. Encontrar-se um ponto de equilíbrio entre os interesses de diversificada categoria é sempre muito desgastante. Argumentos de lá para cá e vice versa pipocam aos montes. Essa notícia fresca da decisão da Justiça Trabalhista oxigena a discussão por criar precedente que põe em risco a própria essência dos negócios da Uber.

Com mais essa judicialização das relações comerciais, as atenções voltam-se para os Tribunais, que irão analisar os recursos das ações em curso (e por virem) em última instância.

William Nagib Filho – advogado