Teatro Espírita em Rio Claro

A União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Rio Claro (USEIRC), entidade representativa do movimento espírita local, promove no domingo, 19, em sua sede à Rua 14 No. 240, ás 19h30, bairro Consolação, espetáculo teatral espírita, montagem da Cia. Carruagem Dourada. A peça intitulada “Morrendo e Aprendendo, uma comédia do outro mundo” tem o elenco do Canal Amigos da Luz, sucesso no Youtube.

A presidente da USEIRC, Claudia Rosalem, esclarece que tais iniciativas visam proporcionar às pessoas em geral, um maior esclarecimento dos pontos fundamentais da doutrina espírita, de forma lúdica, além de confraternizar os adeptos e acolher pessoas interessadas em conhecer sobre o assunto.

A peça trata de maneira divertida, porém responsável e edificante, das situações e circunstâncias que as pessoas enfrentam do outro lado da vida, após a morte. Mais informações pelo fones: 3533-5956 / 9-9831-5721 / 3523-2136. ( fonte – USEIRC)