Shopping Rio Claro promove Oficina de Desenho com o Estúdio Corvo

Quer aprender a desenhar? Então, não perca a Oficina de Desenho que o Shopping Rio Claro está promovendo em parceria com o Estúdio Corvo, a escola mais famosa da cidade.

A Oficina de Desenho para maiores de 7 anos acontece até 15 de abril, próximo às Lojas Renner, de segunda a sexta-feira das 16h às 19h, e aos sábados e domingos das 14h às 17h. A inscrição é 1 kg de alimento não perecível, e as reservas de vagas devem ser feitas pelo telefone (19) 3617-0990. Todo o alimento arrecadado será doado para o GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer), de Rio Claro.

O artista Corvo está à frente de seu estúdio há 15 anos e tem ensinado para crianças, adolescentes e adultos a arte do desenho e da pintura, e muitos talentos já foram revelados nesse período.

“Fizemos esta parceria com o Estúdio Corvo para oferecer uma oportunidade gratuita para crianças, jovens e adultos que queiram aprender as diversas técnicas de desenho com Corvo, o artista e professor mais famoso de Rio Claro e região”, destaca Sibelly Paganotti, Analista de Marketing do Shopping Rio Claro.

Dentre as técnicas de desenho, o Estúdio Corvo ensina a teoria e prática dos estilos mangá, comics, realista, cartoon, desenho de moda, desenho para arquitetura e desenho de animação.

“Escolha sua técnica preferida e venha participar da Oficina de Desenho no Shopping Rio Claro”, finaliza Sibelly Paganotti.

Serviço

Oficina de Desenho

Período: até 15 de abril

Local: próximo à Lojas Renner

Horário: de segunda a sexta-feira das 16h às 19, e aos sábados e domingos das 14h às 17h

Idade mínima: 7 anos

Inscrição: 1 kg de alimento perecível – reserva de vaga pelo telefone (19) 3617-0990