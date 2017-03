Servidores municipais votam para nova Cipa

Os servidores municipais de Rio Claro elegem na semana que vem a nova Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (Cipa). As eleições serão realizadas na segunda e terça-feira (20 e 21), das 8 às 16 horas.

As urnas serão colocadas no refeitório e almoxarifado do Núcleo Administrativo Municipal (NAM) e também no velório, na Fábrica de Artefatos de Cimento e Usina de Asfalto (Facua), no Departamento de Obras Públicas, na Secretaria de Agricultura e no paço municipal (156). Todos os servidores municipais podem votar.

A previsão é de que a apuração dos votos aconteça na quarta-feira (22), às 8 horas, no auditório do NAM.