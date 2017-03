Rio Claro apresenta nova comissão de emprego

Presidida na atual gestão por João Henrique Basso, a comissão é composta por 18 representantes, divididos entre poder público, trabalhadores e empregadores.

A nova composição da Comissão Municipal de Emprego de Rio Claro será apresentada na próxima quinta-feira (23), às 14 horas, no paço municipal. “A comissão atua principalmente voltada à ampliação de ofertas de emprego e capacitação profissional”, destaca Eliseu Almeida da Silva, secretário de Governo e Desenvolvimento Econômico.

“As necessidades do mercado são avaliadas e a partir delas busca-se qualificar mão de obra para as vagas disponíveis”, observa Laerte Tebaldi, diretor do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), referência em Rio Claro para trabalhadores e empresas. Vinculado ao governo estadual, o PAT funciona na Avenida 3, 536, Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

A comissão é composta por 18 representantes, divididos entre poder público, trabalhadores e empregadores. Na gestão 2017 os titulares serão: Eliseu Almeida da Silva, Tania Regina Goia, Evandro Souza Evangelista, Ana Aparecida de Lima, Luiz Carlos Spatti, Sonia Maria de Oliveira, João Henrique Basso, José Antonio Castelo Branco, Valderes Antonieta Zanelo. Os suplentes: Laerte Tebaldi Filho, Erleson Pereira da Silva, Bárbara Negrão Godoy Cigagna, Luis Fernando Pauléli, Milton Antonio Roberto, Cristiane Gobesso, Lucimeire de Fátima Carsa Barducco de Freitas, João Alexandre Moreira Martinez e Claudio Elisio Brochini.