Proprietários rurais discutem soluções para estradas 

A prefeitura de Rio Claro está empenhada em buscar alternativas para aprimorar os serviços de manutenção nas estradas rurais. Com este objetivo, a Secretaria Municipal de Agricultura organizou na noite de quinta-feira (17) reunião com proprietários rurais do município.

A expectativa da administração municipal é contar com a colaboração desses moradores na implantação de medidas para melhorar as condições das estradas. Um dos pontos levantados foi a possível construção de bacias de contenção em propriedades rurais para receber as águas da chuva. Desta maneira as águas seriam contidas nestas bacias e direcionadas para o interior das propriedades com menos força, o que seria benéfico também aos proprietários, já que evitaria erosões.

“O município tem tido dificuldades em manter as estradas rurais em ordem, também por conta dos estragos provocados pelas chuvas”, observa Emílio Cerri, secretário de Agricultura.

Os produtores se mostraram favoráveis à ideia, que ainda está em fase de estudos para implantação. A medida deve ser inserida em projeto de lei que visa à manutenção e conservação das estradas. O projeto inclui ainda pontos relacionados a descarte irregular de lixo, cercas vivas que invadem as estradas atrapalhando o tráfego e soltura de animais de grande porte nas estradas. Nesta primeira reunião, os produtores puderam conhecer e opinar sobre os tópicos do projeto de lei.