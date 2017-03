PM localiza traficante de drogas procurado pela justiça em Rio Claro

Durante patrulhamento, os policiais receberam informações de que nas imediações do bairro Residencial dos Bosques, havia um traficante de drogas procurado pela justiça e após serem informados sobre as características do infrator, obtiveram sucesso em localizá-lo.

Na sequência o traficante foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo encaminhado ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.