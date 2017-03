PAT Rio Claro amplia prazo de inscrições para cursos de capacitação

Nas aulas serão ensinadas práticas de manicure, pedicure e maquiagem. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta, das 8 às 16 horas.

Os interessados em participar de cursos na área de beleza e imagem, promovidos pela prefeitura de Rio Claro e governo estadual, têm até dia 24 para se inscrever no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). “O prazo de inscrições para os cursos foi prorrogado para que mais pessoas tenham tempo para fazer a inscrição”, observa Amanda da Silva Servidoni, diretora de Inovação e Tecnologia da Secretaria de Governo. Inicialmente, o prazo terminaria dia 13.

Em um dos cursos, serão ensinadas as práticas de assistente de cabeleireiro, manicure e pedicure; no segundo curso, as de manicure, pedicure e maquiagem; e num terceiro as práticas de assistente de cabeleireiro e maquiagem.

Cada curso terá duração de um mês, com quatro horas diárias e aulas de segunda a sexta-feira. As capacitações são resultado de parceria que o município buscou com o governo estadual e as aulas devem começar na segunda quinzena de março. Para se inscrever é preciso ter mais de 16 anos e apresentar CPF e RG. O PAT fica na Avenida 3, 536, Centro e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Os cursos serão realizados por meio do Programa Via Rápida, que é uma ação do Governo do Estado de São Paulo, coordenada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. O programa oferece capacitação profissional gratuita para os cidadãos que buscam ingressar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio. As aulas são oferecidas em veículos adaptados, que possuem área interna de 60 m² a 80 m² e são equipados com instrumentos necessários para o desenvolvimento de cada curso.