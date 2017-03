Motociclistas doam 350 quilos de alimentos ao Fundo Social

Entre os donativos estão arroz, feijão e macarrão, que serão encaminhados para o atendimento a famílias rio-clarenses. O Motoclube Cavaleiros de Malta conseguiu as doações nas portas de supermercados que apoiaram a arrecadação.

O Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro recebeu na tarde de quarta-feira (15) doação de cerca de 350 quilos de alimentos. Os donativos são provenientes de arrecadação realizada pelo Motoclube Cavaleiros de Malta. Com maioria composta por arroz, feijão e macarrão, os donativos serão encaminhados para o atendimento a famílias.

“A solidariedade da comunidade e de entidades parceiras nos auxiliam muito no desenvolvimento do trabalho social”, destaca Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social, agradecendo a colaboração de todos que contribuem para o atendimento daqueles que mais precisam.

O grupo de motociclistas conseguiu as doações com o apoio da comunidade, que doou os alimentos, e de supermercados que autorizaram a arrecadação com seus clientes. “Sempre que possível, priorizamos destinar as doações ao Fundo Social, que certamente encaminhará os alimentos para quem está precisando”, observou Neuzeli Domingos de Morais, do Motoclube Cavaleiros de Malta, que teve como parceiros na ação o Rotary Club Rio Claro Alvorada e os supermercados Enxuto e Lavapés.