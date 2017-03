LUZES DA CIDADE DEUS

Augusto Hofling

“Achar que o nosso mundo não tem um criador, é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia.”- Benjamin Franklin “Acho possível que um indivíduo contemplando a terra, se torne ateu. Parece-me inconcebível que esse mesmo indivíduo, ao olhar pra o céu, possa achar que não existe um criador.”- Abrahão Lincoln. “Deus nos concede tanta e tamanha liberdade de pensar que nos facilita até o direito de negá-LO”- Plácido Afonso “ Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos.”- Salmo de David “Levantai ao alto os vossos olhos e vede: -Quem criou todas essas coisas?”- Isaias “Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna!- Bíblia “Deus tem infinitas qualidades, assim mesmo nos concedeu o direito de negá-lo!- autor desconhecido. Deus Eu me lembro! Eu me lembro! Era pequeno E brincava na praia: o mar bramia,

E, erguendo o dorso altivo, sacudia A branca espuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento: “Que dura orquestra! Que furor insano! Que pode haver maior que o oceano Ou que seja mais forte do que o vento?” Minha mãe a sorrir , olhou pros céus E respondeu: – Um ser que nós não vemos, É maior que o mar que nós tememos, Mais forte que o tufão, meu filho, é Deus!

Casimiro de Abreu