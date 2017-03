Guardas civis destaques de fevereiro serão homenageados 2ª-feira no paço

Na próxima segunda-feira (20) os guardas civis municipais de Rio Claro José Augusto Silvério e Thiago Henrique de Lima Rossini serão homenageados pela prefeitura de Rio Claro como destaques da corporação do mês de fevereiro. O evento acontece no paço municipal a partir das 8h30, com a presença do prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

De acordo com o secretário municipal de Segurança, Marco Antonio Bellagamba, a homenagem tem o objetivo de valorizar e divulgar o trabalho dos Guardas Civis. “São profissionais que muitas vezes correm riscos para manter a comunidade segura”, comenta.

O diretor municipal de Segurança, Luís Alberto Irikura, explica que as homenagens, que são realizadas todos os meses, seguem avaliação dos próprios guardas civis municipais. “A escolha dos destaques é feita pelos GCM’s, que têm uma comissão própria para essa finalidade”, destaca.

Roubo e disparos

Os homenageados Silvério e Rossini viveram momentos de grande tensão no mês passado durante patrulhamento pelo bairro Claret ao perseguirem quatro indivíduos que estavam em veículo roubado. Os suspeitos empreenderam fuga passando por vários sinais vermelhos e trechos na contramão. Um dos elementos desceu do carro e efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe que, com apoio de outras viaturas da Guarda Civil, deteve um dos participantes do roubo e recuperou objetos de valor.