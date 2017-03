Fim de semana no Shopping Rio Claro tem programação para toda a família

O fim de semana chegou e as famílias já estão pensando nos passeios para o sábado e domingo. Que tal aproveitar as atrações do Shopping Rio Claro? Além das opções deliciosas das operações de alimentação, que vão de um cafezinho até doces, salgados, sucos e pratos variados, o centro de compras tem diversas atividades para as crianças e adultos.

Para entreter a criançada, as escolhas são os bichos motorizados do Quiosque Pelucinhas, os carrinhos elétricos da The Cars, tem ainda o simulador de montanha-russa da Rilix Coaster e os games e jogos mais famosos da World Games, sem falar nos filmes do Cinema Arcoplex:, como A Bela e a Fera, Kong e Logan.

Também para crianças e adolescentes, acontece a Oficina de Desenho com o Estúdio Corvo, do mais famoso artista de Rio Claro. A Oficina é realizada próximo às Lojas Renner para crianças a partir de 7 anos, e no sábado e domingo funciona das 14h às 17h. A inscrição é 1 kg de alimento não perecível, e as reservas de vagas devem ser feitas pelo telefone (19) 3617-0990.

E no domingo, na Praça de Eventos a partir das 16h, haverá sessões do Teatro de fantoches. Em parceria com a Faculdade Asser, o teatrinho tem encantado as crianças, que lotam o espaço para acompanharem as aventuras dos personagens mais famosos das histórias infantis.

Para as mulheres, no sábado tem atividades do Mês da Mulher das 14h às 20h30, com avaliação da saúde da mulher, massagem relaxante, avaliação de pressão arterial, avaliação de glicemia, avaliação de medidas corporais, avaliação de risco cardíaco, avaliação postural, orientações nutricionais e sobre condicionamento físico e melhora cardíaca e auricoloterapia.

“A programação do Shopping Rio Claro é bem variada, com atividades para todas as idades. Nosso objetivo é oferecer entretenimento e lazer de qualidade para os nossos clientes. Todos estão convidados a virem passar o fim de semana no Shopping e aproveitar de momentos especiais com os familiares e amigos”, destaca Sibelly Paganotti, Analista de Marketing do Shopping Rio Claro.