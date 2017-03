Festa do Peão, passeio off road e teatro nas comemorações do 52º aniversário de Ipeúna

Para festejar esta data estão previstas atrações que se estenderão até o mês de abril. A programação prevê eventos para variados gostos, incluindo desfile cívico, concerto musical, eventos esportivos, festa do peão, entre outros.

“O aniversário de Ipeúna já se consolidou como uma grande festa que celebra seus moradores e a diversidade cultural que o município reúne. Como nos anos anteriores a Prefeitura preparou uma programação diversificada dentro das nossas condições, com eventos para a família e para públicos de todas as idades. Queremos contar com toda a família ipeunense e também com as pessoas de nossa região”, convidou o prefeito José Antonio de Campos.

Abrindo a programação neste sábado (18), às 19h30, acontece a Celebração Eucarística em Ação de Graças ao Aniversário da Cidade, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição. No domingo (19), a Praça Central será o ponto de encontro para o IV Passeio Off Road de Ipeúna. As inscrições serão feitas às 7h, com saída prevista para as 9h. O evento é aberto à participação de jipeiros, gaioleiros e motoqueiros. “A expectativa é reunir centenas de pessoas para o passeio de trilhas, que costuma atrair os amantes da natureza e da aventura”, ressalta o prefeito. À noite, às 19h, a Igreja do Evangelho Quadrangular celebra Culto em Ação de Graças ao Aniversário do município.

Na segunda-feira, 20, haverá “Cinema na Praça”. A exibição acontecerá na Praça Antonio Piovezan, às 19h. Na terça-feira (21), o público poderá conferir. Em seguida, da comédia teatral “Linguiça na Porta”, às 19h30, no Centro Comunitário “Armando Zamboni”. A entrada é 1 kg de alimento não-perecível.

No sábado (25), as comemorações se concentrarão na Praça Central, com a realização do Desfile Cívico e a participação das unidades de ensino do município, às 16h. Em seguida, a Banda Municipal de Ipeúna traz, não só a excelência técnica e qualidade, mas um variado repertório para presenteará a população, a partir das 17h30. Nova sessão de “Cinema na Praça” fecha a programação do dia.

As comemorações prosseguem no mês de abril, com o Sábado da Alegria, o baile e escolha da Rainha da 23º Festa do Peão de Ipeúna, cujas inscrições devem ser feitas até o próximo dia 24, no Paço Municipal. Também estão previstos o já tradicional Campeonato Municipal de Truco, o “Ele Vive” – Encenação da Vida, Morte e Ressurreição de Cristo e, encerrando as festividades, acontece, de 20 a 23 de abril, a 23ª Festa do Peão de Ipeúna.

Confira a programação completa:

18/03 – 19h30 – Celebração Eucarística em Ação de Graças ao Aniversário da Cidade

Local: Paróquia Nossa Senhora da Conceição

19/03 –7h – IV Passeio Off Road de Ipeúna

Inscrições: R$ 50,00 para Jeeps e Gaiolas e R$ 30,00 motos + 1kg de alimento não-perecível, que serão doados ao CAICAFI e ao Fundo Social de Solidariedade (FSS)

Local: Praça Central

Contatos: (19) 99786.6443, 99832.9868 e 99740.6782

19h – Culto em Ação de Graças ao Aniversário da Cidade

Local: Igreja do Evangelho Quadrangular

20/03 – 19h – Cinema na Praça

Local: Praça Antonio Piovezan

21/03 – 19h30 – Comédia Teatral: “Linguiça na Porta”, com a Família do Veneno

Local: Centro Comunitário “Armando Zamboni”

Entrada: 1kg de alimento não-perecível para o Fundo Social de Solidariedade (FSS)

25/03 – 16h – Desfile Cívico

17h – Apresentação da Banda Municipal de Ipeúna

20h – Cinema na Praça

Local: Praça Central

01/04 – 20h – Baile e escolha da Rainha da 23ª Festa do Peão de Ipeúna

Local: Centro Comunitário “Armando Zamboni”

Entrada: franca

02/04 – 9h – Campeonato Municipal de Truco

Local: Centro Comunitário “Armando Zamboni”

08/04 – 13h – Sábado da Alegria

Local: Praça Altos de Ipeúna

15/04 – 19h – “ELE VIVE” – Encenação da Vida, Morte e Ressurreição de Cristo

Local: Ginásio Municipal de Esportes

Entrada: franca

20 a 23/04 – 23ª Festa do Peão de Ipeúna

Local: a divulgar