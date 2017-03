Emenda parlamentar vai injetar R$ 60 mil na Unidade Saúde da Família Novo Wenzel

Através do deputado federal Marcos Zerbini (PSDB), o vereador confirmou a apresentação de emenda parlamentar no valor de R$ 60 mil para Rio Claro.

A intermediação entre Luciano e Zerbini foi feita por Luiz Carlos Motta (PR) que é suplente na Câmara Federal. Na última terça-feira, 14, o assessor de Motta, Alexandre Serafim esteve em Rio Claro para confirmar a apresentação da emenda. “Este recurso, após os trâmites burocráticos, será destinado à Fundação Municipal de Saúde”, explicou Serafim. “O objetivo é contribuir com Rio Claro com investimentos nos setores de saúde e esporte”, acrescentou.

Luciano Bonsucesso agradeceu o apoio parlamentar e destacou a importância do recurso para custeio que será utilizado na Unidade Saúde da Família (USF) Novo Wenzel. O vereador salienta que esta região cresceu muito nos últimos anos. “Além do Novo Wenzel, esta unidade de saúde atende também as famílias do Jardim Bonsucesso e do Bom Retiro I e II”, ressaltou.

Na reunião, Alexandre Serafim destacou as atuações de Luiz Carlos Motta como presidente da Federação dos Empregados do Comércio do Estado de São Paulo, a Fecomércio, na União Geral dos Trabalhadores (UGT), na Confederação Nacional dos Trabalhadores (CNTC) e como conselheiro da Desenvolve São Paulo do Governo Alckmin.