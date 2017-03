Doria anuncia fim da edição impressa do ‘Diário Oficial’ em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo deixou de publicar, desde o dia 2 de março, as edições impressas do Diário Oficial da Cidade. O informativo, que reúne todos os atos dos poderes Executivo e Legislativo da capital, além do Tribunal de Contas do Município (TCM) passará a ser exibido apenas na internet, no site da Imprensa Oficial do Estado, que publica as edições digitais do Diário desde 2002.

O anuncio foi feito pelo prefeito João Doria (PSDB) por meio de um vídeo postado em suas redes sociais. Na gravação, o prefeito afirmou que a medida irá gerar economia de R$ 1,5 milhão por ano por causa dos gastos com papel. Em seu poste ele mostra ainda um site desenvolvido pela Universidade de São Paulo (USP), o Diário Livre, que se propõe a fazer buscas no histórico das edições do impresso de forma mais fácil e está no ar desde 2015.