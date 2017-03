Dezoito cursos de qualificação têm inscrições abertas em Rio Claro

Rio Claro tem inscrições abertas para cursos de qualificação profissional voltados para a área de gastronomia, bordado em geral e crochê, manicure e pedicure, tricô, design de sobrancelhas, maquiagem e corte e costura. As inscrições podem ser feitas no centro de qualificação que fica na Avenida Visconde do Rio Claro, 150.



O município de Rio Claro está oferecendo incentivo para quem busca uma vaga no mercado de trabalho. O Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro está com inscrições abertas para cursos de capacitação profissional em diferentes áreas. Dezoito cursos terão início neste primeiro semestre e representam oportunidade para aqueles que querem aprender uma profissão ou se aperfeiçoarem na área em que atuam.

“A capacitação é a melhor maneira de proporcionar à comunidade oportunidades de emprego e renda”, destaca Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

A área de gastronomia tem vagas em diversos cursos, que ensinam uma série de habilidades: iniciação a panificação, básico em confeitaria, decoração de bolos, bolos e tortas, cupcakes, docinhos para festa, culinária italiana, canapés frios e quentes, massas e molhos, salgadinhos para festas, sanduíches quentes e frios, bombons e ovos de Páscoa. Também são oferecidas vagas em bordado em geral e crochê, manicure e pedicure, tricô, design de sobrancelhas e maquiagem. Todos os cursos terão as aulas realizadas no centro de qualificação da Avenida Visconde do Rio Claro. Nos núcleos de Ajapi, Panorama e Lago Azul serão realizadas aulas de corte e costura.

As inscrições podem ser feitas no Centro de Qualificação Profissional e Inclusão Digital e Produtiva, que fica na Avenida Visconde do Rio Claro, 150, entre avenidas 28 e 30. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Os inscritos devem ter idade mínima de 18 anos e é necessária a apresentação de cópia do RG, CPF e comprovante de residência. Caso o número de interessados ultrapasse o número de vagas, haverá seleção de inscritos.

Na próxima semana têm início as aulas das primeiras turmas dos cursos de maquiagem e design de sobrancelhas e também de ovos de Páscoa e bombons. Com carga horária de 14 horas, o curso de bombons e ovos de Páscoa será realizado às 19 horas e começa na segunda-feira. No mesmo dia e horário também começa o curso de maquiagem, que tem 75 horas de duração.