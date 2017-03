Vereador quer posto do Atende Fácil na zona norte

Considerando a demanda da população de Rio Claro, o vereador Seron (DEM) solicitou, por meio de requerimento ao prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria (DEM), a implantação de um novo posto de atendimento do Atende Fácil.



A proposta é que a nova unidade seja localizada na região do Grande Cervezão, na zona norte da cidade, possibilitando o atendimento dos serviços a moradores de bairros mais afastados da região central.



Atualmente, o município conta com apenas um posto de atendimento, localizado no centro, que concentra o atendimento de todos os moradores da cidade, que em média são distribuídas 450 senhas de atendimento ao dia. No início do ano a unidade chegou a atender em média 600 contribuintes por dia. A unidade é responsável pelo encaminhamento de 95% dos processos que tramitam pela prefeitura.

“Quanto mais descentralizado o serviço, menor é o tempo de espera para que o atendimento seja concluído”, argumenta Seron.