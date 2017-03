Rio-clarenses que querem tirar cidadania italiana é pauta de parlamentar

No último sábado, 11, o vereador Yves Carbinatti (PPS) esteve presente no Encontro da Comunidade Italiana, em Cordeirópolis, tradicionalmente realizado no bairro Cascalho.

O encontro foi um convite do deputado estadual e presidente nacional do PPS Davi Zaia e contou com a presença da deputada ítalo-brasileira Renata Bueno, representante do PPS no parlamento italiano.

Devido à grande quantidade de descendentes italianos em Rio Claro, Carbinatti aproveitou o encontro para apresentar e solicitar algumas demandas dos munícipes, como a agilização e apoio aos pedidos de cidadania italiana requeridos pelos rio-clarenses.

Entre os principais problemas enfrentados pelos requerentes do passaporte italiano, estão os erros na grafia dos sobrenomes e a falta de todos os documentos da árvore genealógica da família, além da demora da realização do processo.

“É importante para estreitar laços com o presidente nacional do partido e aproximar com a parlamentar Renata Bueno, que representa o Brasil no parlamento italiano. Nisso, nós conseguimos ajudar os rio-clarenses em questões de cidadania, além de fortalecer a cultura italiana no município”, afirma o vereador.