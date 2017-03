PM prende criminoso por receptação e localiza veículo dublê

Durante patrulhamento, no Jardim São José, os policiais avistaram uma motocicleta BMW, sendo conduzida por uma pessoa, em atitude suspeita e após realizarem os procedimentos de busca, constataram que o veículo estava com os números do chassi e motor adulterados, verificando que se tratava de um dublê.

Na sequência o infrator foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo apreendida a motocicleta e o condutor ouvido e liberado.