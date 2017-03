OAB Rio Claro comemora 85 anos

História da OAB

Criada em 22 de janeiro de 1932, a Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB SP) vem contribuindo, ao longo de sua história, para consolidar as instituições democráticas e a cidadania no País, dando fiel cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Advocacia e a OAB – Lei Federal 8.906/94: “defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas”. No desempenho de sua função institucional, a OAB promove, com exclusividade, a representação, defesa, seleção e disciplina dos advogados.

A trajetória da entidade na defesa das liberdades democráticas começa no seu nascimento às vésperas da Revolução de 1932, sendo seu primeiro presidente, Plínio Barreto, um dos mais ativos militantes da Revolução Constitucionalista. Durante a ditadura militar, a Entidade empunhou a bandeira da volta do Estado Democrático de Direito; empenhou-se na luta contra todos os abusos praticados naquele período difícil da vida nacional, promovendo a defesa de presos políticos e da liberdade de expressão em todos os níveis. Trabalhou pelo Movimento da Anistia e pelas Diretas-Já, juntamente com outras entidades da sociedade civil.

No mês de março 1932 a Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, na época presidida por Plínio Barreto, deu início à divisão por meio de Subseções. Sendo neste dia criada a 4ª Subseção de São Paulo, Rio Claro em reunião na sede do Instituto da Ordem dos Advogados, na Rua São Bento, nº 19 – 1º Andar, com a presença do presidente Plínio Barreto, Abrahão Ribeiro, Vicente Ráo, Waldemar Martins Ferreira, Henrique Bayma, José Bennaton Prado e Ernesto Leme.

A subseção de Rio Claro conta hoje com 1095 inscritos e abrange as cidades de Analândia, Itirapina, Ipeúna, Santa Gertrudes, sendo Itirapina Foro Distrital. Mantém mais de 25 comissões atuantes, entre permanentes e especiais, que desenvolvem importante trabalho de estudo e aperfeiçoamento da legislação, além de zelar pelo bom desempenho da profissão. A OAB SP está voltada para a ampliação e consolidação da cidadania, nunca descuidando da luta por uma Justiça mais ágil e eficiente para todos os jurisdicionados.