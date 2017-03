Noite de Ópera em Rio Claro

Será uma noite especial para quem gosta de música lírica ou quer conhecer o gênero. A apresentação terá trechos de obras famosas como A Flauta Mágica e A Viúva Alegre. Espetáculo faz parte das comemorações da Semana da Mulher. Não haverá cobrança de ingresso.





O coral municipal de Rio Claro apresenta no sábado (18) o espetáculo Noite de Ópera, dentro da programação da Semana da Mulher. Sem cobrança de ingressos, a apresentação terá início às 20 horas na Sociedade Philarmônica Rioclarense.

A programação terá árias, duetos, trios, sextetos e coros de óperas famosas como La Traviatta, A Flauta Mágica, Così Fan Tutte, Lucia Di Lammermoor, Cavalleria Rusticana e A Viúva Alegre

“Mostraremos um pouco da beleza do canto lírico”, convida o maestro e diretor Daniel Pedroso. O espetáculo terá participação da pianista Luana Oliveira. A orientação cênica é de Grazielle Tinós.

A Sociedade Philarmônica Rioclarense fica na Rua 5, com a Avenida 5,

número 914, Centro.