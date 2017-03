Juninho discute ações de segurança com novo comandante do 37º BPMI

Coronel Silveira e Capitão Barreto se reuniram com o prefeito no paço municipal para discutir questões relacionadas à segurança

Juninho destacou que o trabalho conjunto realizado pelas forças policiais, neste início de ano, melhorou a sensação de segurança na cidade e diminuiu os índices de criminalidade.

O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, recebeu na tarde de quarta-feira (15) no paço municipal a visita do novo comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar de Rio Claro, coronel Marcio Silveira Franco que assumiu o cargo na sexta-feira, dia 10 de março. Também participaram da reunião o capitão Marcos Paulo Barreto, comandante da 1ª Cia. da PM, e os vereadores Seron do Proerd, Rogério Guedes e Yves Carbinatti.

Juninho agradeceu o apoio da Polícia Militar nas ações implementadas para melhorar a segurança do município. Ele destacou que as operações realizadas pelos cadetes em formação, bem como a presença ostensiva de policiais e viaturas nas ruas, aumentaram a sensação de segurança na cidade, nestes primeiros meses de 2017. “Os índices de criminalidade vêm diminuindo e isso é fruto do trabalho desenvolvido em conjunto pelos órgãos de segurança”, destacou.

O prefeito salientou a parceria entre a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM). Exemplo dessa parceria é o compartilhamento do sistema de monitoramento eletrônico. As imagens, que só eram acessadas pela GCM, passarão a ser liberadas para a PM por meio de software instalado no batalhão. A Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana também inovou com o projeto Guarda Cidadã que ampliou a presença de guardas nas ruas e com o treinamento do canil em área pública.

Juninho comenta que houve melhorias na segurança, mas a situação ainda é preocupante. “Conseguimos alguns avanços e vamos continuar trabalhando porque ainda há muita coisa a ser feita”, disse Juninho lembrando que as operações policiais e as fiscalizações vão continuar ocorrendo no município.