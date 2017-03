GCM detém indivíduo não habilitado conduzindo motocicleta de leilão

Na manhã de quinta-feira,16/03/2017, a viatura 486 durante patrulhamento no bairro Nova Rio Claro, se deparou com um indivíduo conduzindo uma motocicleta sem o emplacamento

Ao realizar a abordagem, o condutor apresentou uma nota fiscal de leilão, porém as informações contidas no documento não coincidiam com as do veículo, contatado também que ele não era habilitado. Indagado a respeito da procedência da nota fiscal, informou que comprou a motocicleta de uma terceira pessoa pela quantia de R$ 1.000,00 e desconhecia qualquer irregularidade.

Fato apresentado no plantão, elaborados BO/PC N° 2892/2017 e RO/GCM N° 466/2017 – Apreensão de veículo e Sem permissão para dirigir.