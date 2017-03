FORMULA 1: Falta menos de uma semana. Quinta-feira que vem começa o campeonato da F1. Tem tudo para ser emocionante

Edison Cortez

Com a diferença de 14 horas entre o horário de Melbourne, na Austrália, e Brasília, a 68ª temporada da história da F1 começará a menos de uma semana, na próxima quinta-feira, dia 23. Às 22h30 de Brasília, 12h30 da sexta-feira em Melbourne, os 20 pilotos das dez equipes inscritas no campeonato vão deixar os boxes do Circuito Albert Park para realizar o primeiro treino livre.

É enorme a expectativa de torcedores e mesmo profissionais da F1 depois do que os testes de Barcelona, no início do mês, apresentaram. Há indícios de que a Mercedes pode ter um adversário a sua altura, o que não acontece desde o início de 2014, quando a F1 passou a usar as unidades motrizes híbridas, ou seja, um motor turbo convencional e dois motores elétricos. De lá para cá a Mercedes venceu 51 das 59 corridas disputadas.

E esse concorrente aparentemente tão forte quanto a Mercedes é a surpreendente Ferrari. Kimi Raikkonen, piloto da equipe italiana, estabeleceu o melhor tempo nos oito dias de treinos em Barcelona, 1min18s634, com pneus supermacios da Pirelli, e entre ele e seu companheiro, o tetracampeão do mundo Sebastian Vettel, completaram nada menos de 4.450,1 quilômetros.

Só a Mercedes treinou mais, com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, 5.097,0 quilômetros. O melhor tempo da Mercedes veio de Bottas, terceiro no geral, com 1min19s310, com o mesmo tipo de pneu, supermacio.

Já nos treinos livres da próxima quinta-feira, com transmissão ao vivo pela SporTV, começaremos a entender a real extensão da força da Ferrari e se desta vez a F1 assistirá disputa pela pole position e as vitórias. Tomara. A competição precisa fazer com que não saibamos, de antemão, que a Mercedes sairá de alguma forma vitoriosa. Nada contra os alemães, por favor, a questão é manter o interesse da torcida pela F1 e, para isso, nada melhor do que não conhecermos quem sairá vitorioso antes da largada.

Felipe Massa é o único piloto brasileiro na F1. Realizou muito boa preparação nos oito dias de ensaios no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Seu time, Williams, completou com Massa e seu parceiro, o estreante Lance Stroll, canadense de apenas 18 anos, 3.724 quilômetros. Massa ficou com o quinto tempo no geral, 1min19s420, com os pneus ultramacios.

“Estou confiante, acho que deveremos começar bem o campeonato. Nosso carro não é o mais rápido, mas é veloz e impressionante não quebra”, disse Massa. Ele chegou a completar dia 7 nada menos de 168 voltas na pista catalã de 4.655 metros, o equivalente a distância de 2,5 Gps. “Os carros estão muito mais rápidos, cinco segundos, e a exigência física para nós pilotos aumentou bastante.”

Já nas 58 voltas do GP da Austrália veremos os pilotos falarem do cansaço elevado no terço final da corrida, por essa razão, o aumento da velocidade de contorno das curvas. Eles estarão sujeitos a acelerações bem mais elevadas, agora. “Eu me preparei fisicamente como nunca para esta temporada, por saber que a condição física será determinante”, explicou Massa.

Para evitar queda de desempenho nas voltas finais, como alguns dentro da própria F1 dizem que poderá ocorrer nas provas iniciais, Massa trouxe consigo do Brasil o seu personal trainer, Alex Azevedo, bastante jovem, ainda, 26 anos.

Sua técnica é bastante avançada e original: “Aposto na consciência corporal, na qualidade do movimento. Quem controla o corpo somos nós. Quanto mais consciente for o seu movimento, quanto maior controle você tem sobre ele, mais eficiente é esse movimento e menos energia é dispendida. E este ano a questão da otimização da energia do piloto será muito importante”, explica Azevedo.

Ele acompanhará Massa durante todo o campeonato. Nesses dias que antecedem a abertura do mundial, em Melbourne, os trabalhos de preparação física se intensificaram ainda mais onde reside, em Mônaco. “Começamos o dia com uma corrida, para melhora da atividade cardiorespiratória. Fazemos um circuito anaeróbico, com trabalho muscular, força e flexibilidade. À tarde o foco é a mobilidade articular e soltura da musculatura, a chamada liberação miofacial”, explica Azevedo.

Não acabou, ainda. “Nós temos um capacete com placas de chumbo coladas, destinadas a elevar o seu peso”, diz. Massa dá mais detalhes: “Em vez de pesar um quilo, como o capacete original, esse pesa sete. Faço exercício de deslocar cabeça para o lado e regressar a posição reta. Repito para o outro lado. Depois, para frente e para trás. São nada menos de 100 repetições para cada lado”.

A musculatura do pescoço, em especial, está sendo muito mais exigida, este ano, por causa do aumento da velocidade nas curvas. Azevedo diz que o preparo físico de Massa nos testes de Barcelona mostrou-se tão bom porque o piloto da Williams é muito disciplinado. “O Felipe está sempre disponível para os treinos físicos, quer saber sempre o porquê das coisas que estamos fazendo e tem uma determinação impressionante.”

Tudo isso poderá ser conferido não neste fim de semana, mas no seguinte, conforme escrevemos. Se todo período que antecede a primeira corrida do ano já é cercado de expectativa, este ano em especial, com as importantes mudanças no regulamento e a provável força da Ferrari, os interesses cresceram ainda mais. Torçamos por uma grande temporada da F1 e que Massa confirme o potencial demonstrado por sua equipe nos testes.