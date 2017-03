Ferraz está recebendo atenção por parte dos parlamentares

Na última semana os vereadores Geraldo Voluntário (DEM) e Hernani Leonhardt (PMDB), a pedido dos moradores, realizaram visita técnica no Distrito de Ferraz com o representante do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (DAAE) Ademir Grego.

A realidade encontrada em vários locais, relatam os parlamentares, foi de buracos abertos resultantes de manutenção na rede de água realizada no ano passado. Na vistoria técnica ficou constatado que os mesmos, até o momento, não foram reparados.

Em contato com os moradores, Geraldo Voluntário e Leonhardt apuraram também que entre as reivindicações constam a melhor conservação da estrutura do sistema de abastecimento de água do distrito e o pedido de ligação de rede de esgoto no antigo leito da linha férrea.

Atentos a essas solicitações os parlamentares solicitaram providencias ao DAAE, já que este é um pleito antigo dos moradores do Distrito.

“Entramos em contato com o DAAE que prontamente nos atendeu o nosso pedido enviando o diretor técnico ao distrito. O que a população precisa é que esses problemas sejam resolvidos o mais rápido possível, já que estão incomodando há muito tempo ”, alerta Geraldo Voluntário.

O pedido de ligação da rede esgoto, segundo apuraram os vereadores, é um pleito que necessita um estudo técnico de viabilidade e planejamento, mas o primeiro passo foi dado através da visita ao local.

Para Hernani é importante o trabalho em conjunto para que o distrito seja atendido em suas solicitações. “Ferraz precisa de atenção do poder público principalmente no que diz respeito ao reparo da pavimentação asfáltica para que os transtornos sejam minimizados”, completa o vereador.