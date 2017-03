Equipe canil se depara com menor conduzindo motocicleta sem identificação

Em patrulhamento pelo bairro Novo Wenzel a equipe do canil da GCM, se deparou com um indivíduo conduzindo uma motocicleta sem placa. Ao perceber a presença da equipe, tentou empreender fuga mas o veículo apresentou problemas mecânicos, vindo a parar na via e sendo possível a abordagem. Na averiguação constatou-se que além da placa, a numeração do motor e chassi estavam suprimidos e a mesma estava sendo conduzida pelo menor A.F.V. de 16 anos.

Acionado o serviço de guincho, fato apresentado no plantão policial, registrados BO/PC N° 2798/2017 e RO/GCM N° 456 – Ato Infracional.