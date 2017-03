Descontos na parcela única e primeira parcela do IPTU terminam nesta 6ª-feira

A prefeitura alerta que não haverá nova prorrogação. Segunda parcela também vence neste mês. Pagamentos podem ser feitos na Caixa Federal, casas lotéricas e Correios. Correntistas do Banco do Brasil e Itaú podem usar caixas eletrônicos de suas agências com as guias impressas atualizadas.





Os contribuintes de Rio Claro que querem economizar 10% na parcela única ou 3% na primeira parcela do IPTU têm até esta sexta-feira (17) para pagar com desconto.

Inicialmente, o prazo para o pagamento terminaria em fevereiro, mas a prefeitura adiou para 10 de março em razão de algum atraso na entrega dos carnês e, na semana passada, prorrogou novamente em razão das filas nos bancos. Desta vez, não haverá nova prorrogação de prazo, alerta a Secretaria Municipal de Economia e Finanças.

Os carnês podem ser pagos na Caixa Federal, Correios e casas lotéricas. Correntistas do Banco do Brasil e Itaú podem fazer o pagamento nos caixas eletrônicos dessas agências, desde que imprimam pelo site da prefeitura as guias com data de vencimento atualizada. Outra opção é imprimir a guia atualizada no Atende Fácil.

Os valores nas guias de pagamento já incluem o desconto da parcela única e das parcelas. Não é preciso calcular. Neste mês também vence a segunda parcela do IPTU. O dia de vencimento da segunda parcela deve ser verificado no carnê.