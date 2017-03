Curso de Constelação Familiar em Rio Claro

O Curso de Constelação Familiar é destinado a quem tem interesse em se tornar um terapeuta especializado nessa prática de solução rápida de problemas pessoais e familiares, criada pelo psicanalista alemão Bert Hellinger, e será ministrado pelo professor José Maria Sampaio de Barros Neto. O mestre especializou-se em Constelação Familiar, tendo feito cursos com discípulos diretos de Bert Hellinger. Após anos de prática, Neto criou o seu próprio método, o qual permite sessões mais rápidas e dinâmicas, que vão direto ao ponto da questão. Além disso, os resultados também são mais imediatos, efetivos e duradouros.

Características do Curso de Formação em Constelação Familiar Sistêmica:

1 – O curso é flexível e dividido em 12 módulos. O aluno pode iniciar o curso no módulo que puder ou achar mais adequado.

2 – A aprendizagem é circular: conhecimento, vivência e trabalho interno

3 – O participante recebe o Certificado de Conclusão, atestando as horas de estudo e prática. O curso é teórico e prático, e até a conclusão o aluno terá conduzido suas próprias sessões de constelação em grupo e individual.

4 – O professor estará sempre à disposição dos alunos antes e depois do curso, pois o objetivo é formar uma família de terapeutas consteladores idôneos e competentes.

Módulo 1 – (Ordens do Amor); Módulo 2 – (Pais e Filhos); Módulo 3 – Relacionamentos; Módulo 4 – (Ordens da Ajuda); Módulo 5 (Consciências Sistêmicas e Movimento do Espírito); Módulo 6 – (Constelação Familiar em grupo na Prática); Módulo 7 – (Técnicas de atendimento individual); Módulo 8 – Constelação Estrutural; Módulo 9 – Consciência Sistêmica e Espiritual; Modulo 10 – Consciência Sistêmica; Módulo 11 – Constelação na prática e questões ; 12 – Constelações estruturais.

Mais informações sobre o Curso de Formação em Constelação Familiar Sistêmica com José Maria Sampaio de Barros Neto – Terapeuta Sistêmico

Informações (19) 99324-0970 e (19) 3258-6538

https://www.facebook.com/Constela%C3%A7ao-Sist%C3%AAmica-Familiar-Ghara-Terapias-Complementares-730309167012031/?fref=ts