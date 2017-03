Crediário honrado por aposentados e pensionistas atinge 90,94% no Sudeste

Os aposentados e pensionistas foram os principais consumidores a manter os pagamentos de crediário em dia no mês de fevereiro, aponta a Pesquisa Nacional sobre Liquidação de Crediário, realizada pela MultiCrédito. De acordo com os resultados, eles atingiram o índice de 90,94% – o mais alto entre todas as ocupações analisadas. Para isso, eles controlaram as finanças de maneira mais eficiente nesse período: o tíquete médio das compras foi de R$ 497, ante R$ 552 em janeiro.

Em último lugar, ficaram os autônomos, que atingiram taxa de 83,77% e gastaram R$ 285 durante o mês.