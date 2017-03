Coluna Edmar Ferreira

Sempre escrevi aqui que o futebol é muito ingrato, principalmente com as pessoas que se dedicam muito. Veja por exemplo o caso de Paulo Nobre. O dirigente que injetou R$ 200 milhões nos cofres do Palmeiras simplesmente foi esquecido e excluído. Dizem até que está com início de depressão. Imagine a tristeza do ex-presidente do Palmeiras. Isso se chama: SACANAGEM.

Ainda sobre o Palmeiras, que vitória sofrida contra o Jorge Wilstermann por 1 a 0, gol de Mina aos 50 minutos do 2º tempo. Bem feito para o time boliviano que exagerou na cera. Enfurmigou o jogo todo. Se o Verdão goleasse talvez deixasse a impressão de que está pronto. Esse placar magro diz que o time de Eduardo Baptista está no caminho, mas ainda falta muito.

Demorou, mas o Corinthians decidiu afastar o volante Cristian. O jogador, que não joga e recebe cerca de R$ 400 mil mensais, teria reclamado publicamente da diretoria em uma entrevista ao Jornal Lance! Agora, vai treinar em horários diferentes do resto do grupo e ficará aguardando propostas para sair. O jogador tem contrato com o Timão até dezembro.

Apesar de ter garantido uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil, o São Paulo voltou a sofrer gol no empate por 1 a 1 com o ABC, quarta-feira, em Natal. Foi o 10º jogo consecutivo que o Tricolor sofreu gols, sendo 21 em 12 jogos oficiais na atual temporada. Essa é a principal dor de cabeça do técnico Rogério Ceni.

A última vez em que a defesa do São Paulo não foi vazada foi no dia 9 de fevereiro, na vitória por 1 a 0 sobre o Moto Club, no Maranhão, pela estreia na Copa do Brasil. Desde então, o São Paulo foi vazado nas vitórias sobre Ponte Preta (5 x 2), Santos (3 x 1), São Bento (3 x 2), PSTC-PR (4 x 2), Santo André (4 x 1) e ABC (3 x 1), nos empates com Mirassol (2 x 2), Novorizontino (2 x 2) e ABC (1 x 1), e na derrota para o Palmeiras (3 x 0).

Outro detalhe: o gol sofrido diante do ABC foi o quinto oriundo de bola parada no ano, sendo o sétimo de cabeça. Inclusive, o lance em Natal lembrou muito o da semana passada, na vitória são-paulina por 3 a 1, no Morumbi. O mesmo Márcio Passos venceu no alto para testar firme, vencendo o goleiro Denis. Mais um erro para ser corrigido.

Mais um time perdeu a invencibilidade em 2017. Trata-se do Flamengo, que perdeu para o Universidad Católica, no Chile, por 1 a 0, pela Taça Libertadores. Pelo mesmo grupo, o Atlético/PR bateu o San Lorenzo, na Argentina, por 1 a 0.

Falando em invencibilidade, lembramos que o Rio Claro é o único time do Estado de São Paulo que ainda não perdeu. Time de Sérgio Guedes, vice-líder da Série A-2 com 20 pontos, graças a cinco vitórias e cinco empates. Próximo compromisso do Azulão será a Portuguesa, segunda-feira, às 20h, no Canindé, jogo que será mostrado pelo Sportv.

Zagueiro Neto e lateral Alan Ruschel, sobreviventes na tragédia em Medellín, apresentaram ontem o novo uniforme da Chapecoense. Ele é verde escuro, com detalhes em verde claro. Com o tema “celebração e agradecimento aos atletas”, a camisa traz o escudo de campeão da Copa Sul-Americana, uma estrela em comemoração ao título sobre o símbolo e outra estrela dentro do símbolo, lembrando os 71 mortos na queda do avião da equipe na Colômbia.

Na barra da camisa da Chapecoense ainda há a inscrição “Chape na Libertadores da América 2017. Obrigado, eternos guerreiros”, também alusiva à vítima da tragédia. O novo uniforme foi usado pela primeira vez ontem à noite contra o Lanús, da Argentina, na Arena Condá.

Hoje, a Uefa sorteia os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. Os oito times classificados são: Leicester, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Juventus, Monaco e Borussia Dortmund.

Foi encerrada a votação que definiu os titulares dos times NBB Brasil e NBB Mundo do Jogo das Estrelas 2017. O evento ocorrerá no domingo, a partir das 10h, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A votação para eleger os titulares teve mais de 56 mil votos.

Com quase 4,5 mil votos, o ala Marquinhos, do Flamengo, foi o mais votado pelo NBB Brasil. Já no NBB Mundo, o líder foi o ala/armador norte-americano Scott Rodgers, do Minas, com quase 4 mil menções.

O NBB Brasil, que será comandado por Bruno Savignani, técnico do Brasília, irá à quadra com Marquinhos, Olivinha, Marcelinho, Alex Garcia e Guilherme Giovannoni. Os limeirenses Deryk Ramos (Brasília) e Betinho (Campo Mourão) ficarão na reserva.

Já o NBB Mundo, que terá Régis Marrelli como treinador, do Universo/Vitória, terá Scott Rodgers, Shamell, Tyrone, David Jackson e Hakeem Rollins como titulares. Além da partida entre brasileiros e estrangeiros, o Jogo das Estrelas 2017 contará com o Desafio de Habilidades, Torneio de 3 Pontos, Torneio de Enterradas e o Desafio das Celebridades.

O elenco do NBB Mundo sofreu uma alteração. Lesionado, o ala/pivô norte-americano Chris Hayes, do Universo/Vitória, ficará de fora do Jogo das Estrelas e dará lugar ao seu compatriota Corderro Bennett, armador do Pinheiros. O atleta pinheirense foi o 13º atleta no ranking da votação para a partida, com 8.195 votos.

O Desafio de Habilidades também teve sua lista de participantes alterada. Henrique Coelho (Franca Basquete), Nezinho (Vasco da Gama) e Jefferson Sobral (LSB/Uniso) não poderão fazer parte da disputa, que terá 13 participantes, e serão substituídos por Alexey e pelos argentinos Dami Palácios e Enzo Cafferata.

Curiosidade do dia: O primeiro jogo que o Corinthians fez no Estádio do Mineirão foi dia 27 de fevereiro de 1966. O Timão goleou uma Seleção Mineira por 6 a 1.