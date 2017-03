VENCENDO O DESÂNIMO E A APATIA

Em nosso dia a dia sempre encontramos algo que pode nos levar ao desânimo e a apatia. É a falta de água na hora do banho. É o trânsito que não anda. É a dieta que não deu certo. Aquele compromisso de última hora. É o funcionário que faltou. É o filho que ainda não ligou. É o gás que acabou. É o pneu do carro que furou. Parece que é impossível continuar.

Sabe aquela estória do Cavalinho de Pau? Encaixa muito bem aqui. Certa vez um pai saiu para caminhar com suas duas filhas, uma de oito e a outra de quatro anos. Em determinado momento da caminhada a mais nova pediu a seu pai que a carregasse, pois estava muito cansada para continuar andando. O pai respondeu que estava também muito fatigado e que estava próximo da chegada. Diante da resposta, a garotinha começou a choramingar e a fazer “corpo mole”, e às vezes a gente também faz isso, não é?

Sem dizer uma só palavra, o pai cortou um pequeno galho de arvore e entregou a ela dizendo:

– Olhe aqui um cavalinho para você montar, filha. Ele irá ajudá-la a continuar em frente.

A menina toda entusiasmada parou de chorar e pôs-se a cavalgar o galho verde tão rapidamente, que chegou em casa antes deles. E ficou tão encantada com seu cavalo de pau, que foi difícil fazê-la parar de galopar.

A irmã mais velha ficou intrigada com o que viu que resolveu perguntar o que aconteceu com a atitude da irmã. Ao que o pai responde sorrindo:

– Assim é a vida, minha filha. Às vezes estamos físico e mentalmente cansados, certos de que é impossível continuar. Mas, encontramos então, um “cavalinho” qualquer que nos dá um ânimo outra vez. Esse cavalinho pode ser um bom livro, um artigo (como esse), um amigo, uma canção, uma oração,…

A vida possui também momentos difíceis de caminhar, é assim para todo mundo. Na maioria das vezes você faz tudo certo, vai tudo bem e de repente um pequeno detalhe pode tirar você do eixo, do equilíbrio e do norte, semelhante ao barco que não encontra o porto.

Então, retome suas forças, nada acontece por acaso. Procure sempre tirar um aprendizado de tudo que aconteceu e está acontecendo com você, somente assim haverá um crescimento, uma elevação espiritual que te permite cavalgar ainda mais rápido em direção a suas maiores aspirações; pois só assim, você encontrará um “cavalinho” capaz de suportar suas maiores deficiências e limitações. Pense nisso!

Dr. José Roberto Teixeira Leite é Cirurgião Dentista e Coach em PNL

Email: pnljoseli@hotmail.com