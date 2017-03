Rio Claro pede ao governo estadual conclusão da obra do novo fórum

Obras na região do bairro Bela Vista tiveram início em 2010 e estão paralisadas há quase três anos, gerando prejuízos para toda a população. Autoridades rio-clarenses estiveram em São Paulo nesta terça-feira, para cobrar do governo estadual a conclusão das obras. Para reduzir custos, plenário do júri deve permanecer no Centro. Obra está sendo feita com recursos do governo do estado.

O governo do estado respondeu positivamente ao pedido da comitiva rio-clarense que esteve em São Paulo nesta terça-feira (14) para cobrar a retomada das obras e conclusão do prédio do novo fórum. O secretário estadual adjunto de Justiça e Defesa da Cidadania, Luiz Madureira, anunciou que no segundo semestre deste ano lançará edital para contratar empresa que fará os serviços.

Da reunião participaram o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, o diretor do fórum de Rio Claro – juiz Cláudio Luís Pavão, o deputado Aldo Demarchi e Rodrigo Ragghiante – procurador geral do município.

“Infelizmente, Rio Claro tem hoje um elefante branco, ocioso, enquanto o Judiciário trabalha num espaço apertado”, ressalta o prefeito Juninho, que colocou o município à disposição para ajudar no que for possível.



O juiz Cláudio Luís Pavão se mostrou otimista com a retomada da obra e confirmou que algumas iniciativas estão sendo tomadas para reduzir o valor total do investimento. Uma delas é manter o plenário do júri nas atuais instalações, no Centro da cidade, excluindo essa ala do novo projeto. “Estamos fazendo o possível para viabilizar a retomada dos trabalhos tendo em vista a queda na arrecadação e a crise financeira”, comenta.

O prédio está em construção há quase sete anos numa área entre os bairros Bela Vista e São Miguel, e as obras estão paradas desde 2014. “Acreditamos que, com a reunião de hoje, uma solução para o término do novo fórum está mais próxima”, comenta o deputado Aldo Demarchi.

O prédio está sendo construído com recursos do governo do estado e tinha valor orçado inicialmente em cerca de R$ 9,5 milhões. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça, a retomada do projeto elevaria os custos para R$ 14,5 milhões.

Relatório resumindo a situação do novo fórum foi entregue pela comitiva de Rio Claro ao secretário adjunto de Justiça na reunião desta terça-feira. “O convênio entre Rio Claro e o governo do estado para a realização da obra foi assinado em julho de 2008, ou seja, são quase dez anos em que o município aguarda o novo fórum”, destaca Rodrigo Ragghiante.

Toda a estrutura está pronta para que o novo fórum entre em atividade. Os acessos à estrutura e a iluminação no entorno já foram providenciados. Além disso, ao lado das obras, o prédio próprio da Vara do Trabalho já está em pleno funcionamento.