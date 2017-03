Prefeitura realiza manutenção na estrada do Farol

A prefeitura de Rio Claro continua a série de ações para melhorar as condições das estradas rurais. Nesta semana as equipes da Secretaria Municipal de Agricultura devem finalizar ação na estrada do Farol, trabalho iniciado no sábado (11).

“Estamos nivelando a pista e utilizando pedras e outros materiais apropriados nos pontos mais críticos da estrada”, explica o secretário de Agricultura, Emílio Cerri. “Depois vamos fazer o trabalho nas estradas do Sitinho e da Fazenda Velha”, acrescenta.

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, lembra que as estradas rurais estão recebendo serviços de manutenção desde janeiro, quando o atual governo assumiu a prefeitura e recuperou máquinas e veículos necessários para iniciar o serviço. “As chuvas estão atrapalhando e por isso o esforço para manter as estradas rurais em ordem está sendo redobrado”, destaca.

Mesmo com as condições adversas, nestes primeiros meses de administração o governo realizou serviços de manutenção na estrada rural Ajapi-Leme, estrada do Horto de Camacuã, estrada da Mata Negra, estrada do Sobrado, estrada do Caçador, Avenida 11 sentido Campo do Cocho e estrada do bairro dos Lopes, entre outras.