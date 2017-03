Prefeito Juninho toma posse como diretor do Tiro de Guerra

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, foi empossado diretor do Tiro de Guerra de Rio Claro em solenidade realizada no sábado (11), quando também aconteceu a matrícula dos novos atiradores.



“O Tiro de Guerra da nossa cidade desempenha um papel muito importante, não só na formação dos jovens, mas também socialmente, já que tem participação fundamental em campanhas sociais realizadas na cidade”, destacou Juninho.

Cem jovens foram selecionados para exercerem durante este ano as atividades no Tiro de Guerra e, conforme lembrado na solenidade, terão a oportunidade de viver a experiência de servir à população por meio do serviço militar. Durante o biênio 2017/2018 o Tiro de Guerra terá como instrutor o 1º Sargento de Engenharia Jussiê de Souza Dantas, que foi apresentado na solenidade. Formado na Escola de Sargento das Armas no ano de 1998, o 1º Sargento Jussiê, antes de ser nomeado instrutor do Tiro de Guerra de Rio Claro, servia ao Exército no 8º Batalhão de Engenharia de Construção, sediado em Santarém-PA.

Cerca de 400 pessoas estiveram na atividade que também contou com as presenças do vereador Geraldo Voluntário, representando a Câmara de Vereadores; do chefe de gabinete da prefeitura, José Ricardo Naitzke; do 1º Tenente José Odilon Figueira, delegado do Serviço Militar de Rio Claro; e do 1º Sargento Gione da Silva Medeiros, chefe da instrução do Tiro de Guerra de Leme-SP.