Juninho reforça ao vice-governador pedido para trevo na Washington Luís

Vice-governador já constatou “in loco” a gravidade do problema em janeiro, quando defendeu uma proposta de intervenção mais simples e de execução mais ágil.

O trevo da rodovia Washington Luís na entrada de Rio Claro voltou a ser discutido pelo prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, e o vice-governador de São Paulo, Márcio França. Recebido no Palácio dos Bandeirantes, na tarde de segunda-feira (13), Juninho reforçou pedido ao vice-governador para buscar uma solução ao assunto que se arrasta há anos.

Em janeiro, a convite do prefeito, o vice-governador conferiu pessoalmente a grave situação do trevo, quando Juninho sugeriu que o governo do estado providencie uma ação emergencial enquanto não há condições financeiras para a reestruturação completa daquela área.

Naquela oportunidade, antes da vistoria, o prefeito de Rio Claro esteve com Márcio França em São Carlos numa inauguração de estrada e conversou sobre o trevo também com representantes da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), da concessionária responsável pela rodovia e com o secretário estadual de Logística e Transportes, Alberto José Macedo Filho.

“Uma vez mais o vice-governador se mostrou preocupado e interessado em nos auxiliar para que possamos unir esforços e eliminar esse problema que se arrasta há anos e tanto atrapalha Rio Claro”, ressalta Juninho, que participou do encontro acompanhado do chefe de gabinete, Ricardo Naitzke.

Na audiência em São Paulo Juninho também conversou com o deputado federal Luiz Lauro (PSB), que anunciou emenda parlamentar de R$ 500 mil para obras de infraestrutura em Rio Claro.

“Ficamos satisfeitos em verificar que estamos conseguindo resultados positivos com a postura de abrir o diálogo para que representantes de todos os partidos e esferas de governo possam colaborar conosco nas soluções dos problemas da cidade”, destacou Juninho ao comentar a iniciativa do deputado Luiz Lauro.