Estrada dos Costas recebe recapeamento

Melhorias em vias dos bairros adjacentes também estão sendo feitas por meio do serviço de tapa-buracos. Os motoristas devem ficar atentos a eventuais interrupções no trânsito.

Bairros da região sul de Rio Claro estão recebendo serviços de reparo no asfalto. Equipes da Secretaria de Obras realizam recapeamento em trechos da Avenida 7, no Jardim das Palmeiras, e na Estrada do Costas.

“Além do recapeamento de trechos críticos, a região recebe serviços de tapa-buracos nos bairros adjacentes à Estrada dos Costas”, observa Paulo Roberto de Lima, secretário de Obras.

A Estrada dos Costas recebe grande fluxo de veículos diariamente e interliga os bairros Jardim das Palmeiras, Inocoop, Guanabara, Jardim Esmeralda e Jardim Brasília.