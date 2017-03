Coluna Edmar Ferreira

Hoje tem Santos pela Taça Libertadores da América. O Peixe recebe o The Strongest, às 21h45, na Vila Belmiro. Na estreia, o time de Dorival Júnior empatou com o Sporting Cristal no Peru por 1 a 1, enquanto o time boliviano bateu o Independiente Santa Fe por 2 a 0. Peixe é muito favorito na minha opinião. No mesmo horário, o Santa Fé busca a reabilitação diante do Sporting Cristal, na Colômbia.

Lágrimas não faltarão hoje na Arena Condá. A Chapecoense fará seu primeiro jogo em casa pela Taça Libertadores da América. Recebe o Lanús, às 19h30, pelo Grupo 7. Time catarinense vem de vitória sobre o Zulia por 2 a 1, na Venezuela, e estreará um novo uniforme, que homenageará os jogadores mortos na tragédia de Medellín.

Emocionante. Assim foi a vitória do Botafogo sobre o Estudiantes na estreia da fase de grupos da Taça Libertadores da América. Depois de avançar nas fases preliminares diante de Olímpia e Colo Colo, o time de Jair Ventura enfrentou um adversário tradicional no Engenhão e venceu por 2 a 1. Roger e Rodrigo Pimpão marcaram os gols do Fogão. No outro jogo do Grupo 1: Barcelona/EQU 2 x 1 Atlético Nacional/COL.

O Botafogo voltará a jogar pela Taça Libertadores no dia 13 de abril, quando visitará o colombiano Atlético Nacional. Dois dias antes, o Estudiantes tentará a reabilitação em casa, diante do equatoriano Barcelona. No fim de semana tem o clássico contra o meu Vascão da Gama pela Taça Rio, novamente no Engenhão.

O zagueiro Balbuena passou por exames e foi constatado um estiramento na coxa direita. Desta forma, o paraguaio desfalcará o Corinthians por três semanas. O becão se machucou na partida contra a Ponte Preta, no domingo. Léo Santos, de 18 anos, entrou em seu lugar e marcou o gol de empate por 1 a 1.

Como Vilson também está lesionado (passou por uma artroscopia no joelho esquerdo), a tendência é que Pedro Henrique seja titular ao lado de Pablo hoje às 19h30, contra o Luverdense, no Itaquerão, pela terceira fase da Copa do Brasil. Outra opção seria o mesmo Léo Santos. O Timão venceu o jogo de ida por 2 a 0 e essa vantagem é considerável.

A corrida pelos ingressos para Brasil e Paraguai no Itaquerão, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, está bastante acirrada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o andamento das vendas. Restam somente 15 mil entradas da carga total de 46.837 colocada à venda para o jogo, que será realizado no doa 28. Será o reencontro da torcida com Tite no estádio que lhe deu grandes alegrias.

Mario Fernandes vê seu sonho de disputar a Copa de 2018 cada vez mais próximo de se concretizar. Após se naturalizar e se tornar oficialmente cidadão russo no ano passado, o lateral-direito ex-Grêmio, hoje no CSKA, foi convocado pelo técnico Stanislav Cherchesov para defender a seleção da Rússia. Curiosamente, o jogador ficou conhecido em 2011 ao se negar a defender a seleção, após ser convocado por Mano Menezes.

Para renovar seu contrato com o Barcelona, Lionel Messi teria pedido cerca de R$ 117 milhões anuais, ou seja, quase R$ 10 milhões por mês. Esse dinheiro facilmente seria coberto por algum time chinês. O argentino não pensa em deixar a Catalunha.

Com a demissão do técnico Ito Roque após a derrota para o Guarani por 1 a 0, em casa, a diretoria do Votuporanguense agiu rápido anunciou um novo comandante para a sequência do Campeonato Paulista da Série A-2. Trata-se de Gilberto Pereira, ex-Atlético-GO. O time de Votuporanga está perto da zona de rebaixamento, na 14ª colocação com 10 pontos ganhos e seu próximo adversário será justamente o Velo Clube, sábado às 19h, no Benitão.

Foi divulgado o cronograma da Seleção Brasileira para os dois próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os convocados começarão a se apresentar neste domingo, mas a delegação só estará completa na segunda-feira, quando todos deverão estar em São Paulo, no Hotel Marriot, local da concentração.

O primeiro trabalho no campo do técnico Tite está marcado para as 16h de segunda-feira, dia 20, no CT Joaquim Grava, que pertence ao Corinthians. No dia seguinte, às 15h30, a Seleção Brasileira treinará no CT do São Paulo, na Barra Funda. Às 21h, a delegação embarca do Aeroporto Internacional de Guarulhos para Montevidéu, local do confronto com o Uruguai.

No dia 22, às 18h30, véspera da partida, a Seleção Brasileira fará o treinamento oficial pré-jogo no Estádio Centenário, onde Brasil e Uruguai se enfrentarão às 20h. Logo após a partida, a delegação janta no hotel e embarca de volta para São Paulo, com chegada prevista às 4h30 de sexta-feira, dia 24.

O técnico Tite retoma os trabalhos no campo apenas no sábado, às 16h, com um treinamento aberto Morumbi. Já no domingo, o treino será na Arena Corinthians, sem presença do público, no mesmo horário. Na segunda-feira, dia 27, véspera do duelo entre Brasil e Paraguai, a Seleção Brasileira fará o treinamento oficial novamente na Arena Corinthians. A atividade está marcada para acontecer às 17h.

Anderson Silva enfrentará Kelvin Gastelum no UFC 212, dia 3 de junho, no Rio de Janeiro. Gastelum venceu no fim de semana o brasileiro Vitor Belfort em Fortaleza, com um nocaute ainda no primeiro round. Após a luta, o norte-americano pediu o confronto com Anderson Silva e Dana White o atendeu.

Kelvin Gastelum tem um cartel de 15 vitórias e apenas 2 derrotas no MMA. Já Anderson Silva, de 41 anos, venceu Derek Brunson por pontos no último combate. O ex-campeão dos médios tem 34 vitórias, 8 derrotas e um no contest em sua carreira no MMA. Sejamos franco: o Spider vai perder também.

Rosa. Essa será a cor do novo carro da Force India para a temporada 2017 da Fórmula 1. Foi uma exigência do patrocinador, a BWT, fabricante de filtros de água. No ano passado a escuderia usou as cores branco, preto, laranja e verde. Os pilotos este ano serão o francês Esteban Occon e o mexicano Sergio Perez.

Curiosidade do dia: Ferreira, ponta esquerda do Santos: “No México que é bom. Lá a gente recebe semanalmente de 15 em 15 dias”.