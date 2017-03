Arrecadação de lacres de alumínio é revertida em cadeira de rodas

A comunidade pode colaborar fazendo doações em um dos postos de coleta. Faltam ainda aproximadamente 30.000 lacres para completar a quantia.

A escola municipal “Nephtali Vieira Junior” está finalizando nova etapa de arrecadação de lacres de alumínio para conseguir uma cadeira de rodas que será doada para instituição filantrópica. Para isto, pede ajuda da comunidade na doação dos lacres visando totalizar o quanto antes as 120 garrafas pets de lacres, quantia necessária para ter direito a uma cadeira de rodas.



Na semana passada, a escola recebeu das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Educação e da Comissão Ambiental A3P mais 43 garrafas pets do material. Somadas às 65 garrafas provenientes de outras colaborações, grande parte delas dos alunos, a escola já totalizou 108 garrafas de lacres. “Estamos precisando, portanto, de mais 12 garrafas”, informa a professora Marcia Maria Stefan Clemente, responsável pelo projeto. Cada garrafa pet comporta aproximadamente 2.500 lacres de alumínio.

O projeto, denominado Lacre de Rodas, também contar com a ajuda da torcida Veloucura, do Velo Clube e da Embaixada da República do Corinthians de Rio Claro.

A escola realiza a arrecadação desde 2012, após um treinamento com a Centrovias Arteris, empresa que faz a doação da cadeira. Em trocas anteriores, uma cadeira de rodas foi entregue ao Centro de Habilitação Infantil Princesa Victoria e a outra para a entidade filantrópica Hospedaria de Emaús.

“O projeto começou como uma questão ambiental e pedagógica e passou para o social”, explica Marcia Clemente.

Os pontos de coleta estão instalados nas secretarias municipais de Meio Ambiente e de Educação, no Núcleo Administrativo Municipal, na Rua 6, 3265, e também no Paço Municipal, na Rua 3, entre as Avenidas 5 e 3, no Centro; com a Torcida Veloucura, no estádio Benitão, na Rua 3, entre as Avenidas 19 e 21; no bairro Saúde, na Embaixada da República Popular do Corinthians, situada na Avenida Visconde do Rio Claro, 205, próxima ao Lago Azul; ou no Espetinhos Tabajara, na Avenida 22, entre as Ruas 1 e 2, 169, no Centro.

Interessados em implantar um novo ponto de coleta em estabelecimentos comerciais ou condomínios devem encaminhar e-mail paraa3p@sepladema.rc.sp.gov.br ou ligar para o departamento municipal de Resíduos Sólidos, 3522-1981.