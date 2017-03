Servidores participam de palestra sobre o SUS

O evento aconteceu no auditório do Núcleo Administrativo Municipal (NAM) e foi organizado pelo Núcleo de Educação em Saúde, Treinamento e Desenvolvimento (NESTD), da Fundação de Saúde.

A palestra, ministrada pela assistente social Dulce Maria Micheloto Alves, abordou o funcionamento básico do SUS em sua essência e as mobilizações históricas que aconteceram no Brasil e que levaram à sua criação.

O município de Rio Claro está inserido no SUS por meio do Departamento Regional de Saúde que gerencia o SUS em outras 25 cidades da região. Em Rio Claro, a gestão da saúde pública é da Fundação Municipal de Saúde.

O SUS foi instituído no país em 1988, por ocasião da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, com o propósito de oferecer a todo cidadão brasileiro o direito ao acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde. O SUS é considerado um dos maiores sistemas de saúde públicos do mundo.