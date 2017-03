Prefeitura prepara prédio no Santana para instalar nova creche

Em breve prédio estará pronto para receber 150 crianças. Município soma esforços para criar vagas de creche fazendo parcerias.

A prefeitura trabalha em várias frentes na preparação do prédio que receberá a nova creche de Rio Claro no bairro Santana. “Estamos adaptando a estrutura e em breve teremos um espaço adequado para atendermos cerca de 150 crianças”, explica o secretário da Educação, Adriano Moreira.



Na segunda-feira (13) o departamento de Mobilidade Urbana e Sistema Viário iniciou o reforço na sinalização de trânsito em frente à futura escola, na Rua 11 com Avenida 32. O local está recebendo placas de “Pare” e de limite de velocidade, além de faixas de pedestre.

Na parte interna as obras estão sendo realizadas pelo setor de manutenção da Secretaria da Educação e incluem mudanças nas instalações elétricas e hidráulicas. A partir de trabalho da Secretaria de Assistência Social, cinco reeducandos do Centro de Ressocialização Masculino colaboram nos serviços, que neste momento estão concentrados nos sanitários e cozinha.

Enquanto isso, a megaoperação de limpeza continua sendo realizada no grande terreno em torno do prédio, pondo fim a anos de preocupações dos vizinhos com sujeira, mato alto e falta de segurança. Um terreno da área está sendo transformado em horta social.

As instalações onde funcionará a nova creche pertencem à Unesp e estão sob responsabilidade do Instituto Federal de Educação, que tem a cessão do imóvel. A prefeitura fechou acordo com as duas entidades e instalará a escola, em mais um esforço para reduzir o déficit de vagas de creche que há anos existe no município.

Outras ações da administração municipal para criar vagas de creche são a renovação do convênio do programa Creche-escola para a construção de creche no bairro Terra Nova para 150 crianças e a implantação de creche com 204 vagas no prédio da Fundação Ulysses Guimarães, caso o projeto de extinção da autarquia, em tramitação na Câmara Municipal, seja aprovado pelos vereadores.

Além disso, a prefeitura está recuperando projetos de construção de três creches em parceria com o governo federal, com a criação de 360 vagas.