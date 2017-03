Dois cursos da Unesp entre os melhores do mundo

A Unesp teve dois cursos classificados entre os 50 melhores do mundo, segundo ranking divulgado dia 7 de março pela consultoria britânica especializada em ensino superior QS (Quacquarelli Symonds). Ficou em 33º em Odontologia e 47º lugar em Medicina Veterinária. O levantamento avalia 1.127 universidades, de 74 países, em 46 áreas de conhecimento. Para fazer a medição, são usados fatores como número de citações científicas, impacto acadêmico, além da reputação entre as universidades e os empregadores.

O Brasil é o campeão da América Latina. Tem 27 universidades, que aparecem 246 vezes nas tabelas dos cursos. O total é mais do que o dobro do Chile, que tem 98 colocações e 12 instituições. A Universidade de Harvard é a líder mundial, com quinze cursos em primeiro lugar. Está à frente do Massachussets Institute of Technology (MIT), agora na segunda colocação.

Além da Unesp, quatro universidades brasileiras, todas públicas, aparecem no top 50. São elas a USP, a Unicamp, a UFMG e a UFRJ.

O topo da lista é da Universidade de Harvard (EUA), com 15 cursos em primeiro lugar, seguida pelo MIT, também dos EUA, com 12 cursos na liderança mundial.

Odontologia na Unesp

Na Unesp, o curso de Odontologia é oferecido nos Câmpus de Araçatuba, Araraquara e São José dos Campos.





O Instituto de Ciência e Tecnologia do Câmpus de São José dos Campos oferece o curso de Odontologia em dois períodos, integral e noturno. As metas atuais são reformular o curso de graduação em função da evolução da Odontologia, incentivar docentes à pesquisa, progressão na carreira e produção científica, contribuindo para a melhora dos cursos de pós-graduação, estimular os alunos a participar de iniciação científica e projetos sociais de atendimento à população e dar continuidade a modernização da infraestrutura, ampliando laboratórios de ensino e de informática, assim como salas de aulas.



São José dos Campos e Araraquara têm empresas juniores de odontologia que estimulam o empreendedorismo entre os estudantes, característica fundamental para o profissional que terá seu próprio negócio.

Medicina Veterinária na Unesp

A Unesp oferece o curso de Medicina Veterinária nas cidades de Araçatuba, Botucatu e Jaboticabal. Em todos, há crescente preocupação com a sustentabilidade e os impactos ambientais decorrentes da pecuária como um todo, sendo estudadas e aplicadas novas técnicas de gerenciamento de resíduos químicos e biológicos, de excrementos e de efluentes produzidos nos criatórios animais.



Além de disciplinas básicas e profissionalizantes que oferecem estágios de treinamento e aperfeiçoamento, são ministradas matérias da área de Humanidades as quais, juntamente com outras atividades correlatas também promovidas, contribuem para a formação holística do aluno.



As unidades estimulam a participação dos alunos em pesquisa científica e tecnológica e na prestação de serviços à comunidade através de estágios em programas e projetos de seus professores e pesquisadores e da participação em grupos de estudos coordenados por um docente responsável.



As três faculdades mantêm hospitais veterinários, onde os alunos, supervisionados por docentes, prestam atendimento clínico e cirúrgico a pequenos animais (cães e gatos), animais de grande porte (ovinos, bovinos, equinos, suínos e caprinos) e animais selvagens. Os cursos exigem estágio curricular para sua conclusão. A Universidade mantém ainda programas de residência veterinária e de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado.



Com o crescimento do número de graduados em Medicina Veterinária decorrente da criação de novas unidades de ensino superior no Brasil, a graduação em instituições de reconhecida competência é um diferencial para ingressar em melhores condições no mercado de trabalho, e o desempenho dos cursos da Unesp no Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) os coloca entre os melhores do país.(fonte – Assessoria de Comunicação da Unesp)