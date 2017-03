Desconto na parcela única e primeira parcela do IPTU termina na sexta-feira

Redução para quem quitar o carnê é de 10%. Parcelamentos pagos em dia valem 3% de desconto em cada carnê. Neste mês de março vencem as duas primeiras parcelas do imposto.



Faltam poucos dias para terminar o prazo final do desconto na primeira parcela e parcela única do IPTU 2017 de Rio Claro. O abatimento acaba na sexta-feira (17) e é importante não deixar para a última hora, para evitar longas filas. A parcela única paga em dia dá 10% de desconto no valor total do carnê e parcelamentos pagos em dia rende 3% de desconto em cada parcela.

Neste mês também vence a segunda parcela do IPTU. Quem for pagar a prazo deve ficar atento para não perder as datas de vencimento das duas primeiras parcelas, que devem ser pagas neste mês para haver desconto. O dia de vencimento da segunda parcela deve ser verificado no carnê.

“Os valores nas guias de pagamento já incluem o desconto da parcela única e das parcelas, não é preciso calcular”, explica o secretário de Economia e Finanças da prefeitura, Gilmar Dietrich.

O pagamento do IPTU pode ser feito nas casas lotéricas, Correios e Caixa Federal. Correntistas do Banco do Brasil ou Itaú podem fazer o pagamento nos caixas eletrônicos dessas agências, desde que imprimam no site da prefeitura as guias com a data de pagamento atualizada. Outra opção é imprimir a guia atualizada no Atende Fácil.