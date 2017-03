Rio Claro recupera livros raros do acervo público municipal

Trabalho de recuperação dos livros é feito no laboratório do Arquivo Público Municipal

Gabinete de Leitura possui um acervo com cerca de 3.000 obras raras, das quais 800 já foram recuperadas. Acesso aos livros raros é restrito a pesquisadores, mas o gabinete possui mais de 40 mil livros de acesso livre à população.



A prefeitura de Rio Claro criou um projeto para recuperar o acervo de obras raras do Gabinete de Leitura. O reparo dos livros é feito no laboratório do Arquivo Público e Histórico “Oscar de Arruda Penteado”, que também recupera fotos e documentos administrativos da prefeitura. A superintendente do arquivo, Mônica Frandi Ferreira, explica que os livros são muito antigos, publicações de primeira e segunda edição dos séculos XIX e XX, do Brasil e outros países como Espanha e Portugal.

Alguns foram danificados pela ação do tempo, exposição a insetos e umidade e até mesmo por intervenções erradas e manuseio incorreto. Eles são levados ao laboratório onde são higienizados folha a folha e recuperados. “É feito um trabalho minucioso para recuperar a obra que retorna ao acervo para uso dos pesquisadores”, informa Mônica.

Até o momento, já foram recuperadas cerca de 800 obras das 3.000 que compõem o acervo de livros raros do Gabinete de Leitura. O trabalho de recuperação é feito pelo auxiliar administrativo, Pedro Prado. Ele explica que o primeiro passo é avaliar o estado do livro para definir o que precisará ser feito para o reparo. Em seguida é feita a higienização e a recuperação da obra. “É um trabalho de paciência. O tempo de recuperação depende do número de páginas e do estado de conservação do livro”, comenta Prado.

São obras de vários gêneros literários. Há publicações das áreas de filosofia, psicologia, sociologia, educação e também romances. Essas obras raras não estão disponíveis para acesso ao público, apenas para pesquisadores. Porém, o gabinete de leitura tem um acervo circulante composto por mais de 40 mil livros, além de computador ligado à internet para realização de pesquisas e uma banca fixa para troca e doações de livros. Rio Claro possui ainda outras três bibliotecas municipais (Centro Cultural, CEU Mãe Preta e Cervezão) com mais de 88 mil livros que, somados aos 40 mil do gabinete, totalizam mais de 128 mil exemplares.

Para emprestar livros, basta fazer um cadastro apresentando documento de identidade (RG) e um comprovante de endereço. O gabinete funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas. O Gabinete de Leitura fica na Avenida 4, número 427, entre as Ruas 5 e 6, no Centro. O telefone é (19) 3532-4077.