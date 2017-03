Prefeitura renova convênio para construção de creche no Terra Nova

O governo anterior perdeu o prazo de renovação, colocando em risco a continuidade do convênio, que prevê 150 vagas. Na sexta-feira (10), em São Paulo, o prefeito Juninho também protocolou pedido para a construção de creche na Vila Olinda com 130 vagas.



O prefeito de Rio Claro, João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, e o secretário de Educação, Adriano Moreira, assinaram na tarde dessa sexta-feira (10) em São Paulo o termo de renovação do convênio do programa Creche-Escola para a construção de creche no bairro Terra Nova que vai atender 150 crianças. O procurador geral do município, Rodrigo Ragghiante também participou da reunião em São Paulo.

O convênio, assinado em 2013, foi extinto em dezembro do ano passado porque não foi prorrogado pela administração municipal anterior. Em janeiro deste ano, o novo governo municipal protocolou pedido para renovação do convênio junto à Cise/Secretaria Estadual da Educação, além de discutir o assunto com o secretário estadual de Educação, José Renato Nalini. A solicitação foi aceita e o acordo foi formalizado nesta sexta-feira.

“A demora na construção desta creche fez com que muitas mães perdessem seus empregos para ficar em casa cuidando dos filhos”, observa Juninho. “Com a renovação do convênio, vamos trabalhar para concluir o prédio o quanto antes”, acrescenta. A construção da creche foi iniciada em março de 2015 e deveria ter sido concluída em abril de 2016, mas o prédio não tem nem as paredes erguidas.

A prefeitura de Rio Claro rompeu o contrato com a empresa que estava construindo a creche e está providenciando outra empresa para finalizar as obras. Moreira ressalta que a escola será construída numa região que tem grande demanda por vagas em creche.

O deputado estadual Aldo Demarchi considerou a renovação uma excelente notícia para a população de Rio Claro, principalmente para as famílias que aguardam uma vaga de creche para os filhos. “Acredito que esse é o primeiro passo para recuperarmos o tempo perdido na execução dos convênios”, comenta o deputado. Ele lembra que além da creche do Terra Nova, Rio Claro foi contemplada com outras três unidades que não saíram do papel.

Também nessa sexta-feira (10), a prefeitura protocolou requerimento pedindo que o município seja chamado para assinar convênio de construção de uma creche no bairro Vila Olinda. Os documentos necessários já foram entregues. A escola tem previsão de 130 vagas.