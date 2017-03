Prefeitura de Ipeúna prorroga vencimento da primeira parcela do IPTU

O pagamento pode ser realizado nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) ou nas casas lotéricas. Vale ressaltar ainda que, para as demais parcelas, os vencimentos mensais continuarão no dia 10 de cada mês.

O contribuinte que optar por pagar à vista, até o dia 22, terá desconto de 10% no valor do imposto, já calculado na Cota Única, caso contrário, poderá pagar o tributo em 10 vezes, sem desconto. O índice de correção do IPTU para este ano, de 6,45%, foi aplicado de acordo com a atualização da UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (unidade adotada pelo município para atualização de tributos municipais).

Caso o contribuinte não tenha recebido o carnê em sua residência, poderá solicitar a segunda via do documento por e-mail. “Acreditamos que todos os contribuintes tenham recebido o documento em sua residência, mas, caso isso não tenha ocorrido até a data do vencimento, ele poderá solicitar a segunda via por e-mail”, explica Mariana Grella, do Setor de Arrecadação. O endereço eletrônico para solicitar a segunda via é: arrecadacao@ipeuna.sp.gov.br. É imprescindível informar o endereço completo do imóvel ou a quadra e o número do lote.

Vale lembrar que o Setor de Arrecadação da Prefeitura deixou de receber o pagamento de tributos como o IPTU, Imposto Sobre Serviços (ISS), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Contas de Água, entre outras taxas em dezembro de 2015. Mais informações sobre o IPTU podem ser solicitadas no Setor de Arrecadação, localizado no Paço Municipal, ou pelo telefone 3576.9003.