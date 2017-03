Guarda civil apresenta motocicleta com emplacamento trocado

Na noite de sábado, 11/03/2017, por volta das 21h10, a viatura 4.86 da Guarda Civil, com os GCMs Andrade e Wlademir, em patrulhamento pela Av. 31 x Rua 22, no bairro Quitandinha, deparou com uma motocicleta Honda CG 150 ES de cor preta, placa DCR 8981 de São Carlos/SP, sendo conduzida por A.A.L., 23 anos. Durante a abordagem foi feito a pesquisa da placa a qual constava que era uma motocicleta JTA/Suzuki Address V100, preta, ano 2003 do município de São Carlos/SP. Os GCMs também constataram que a mesma estava com os números do chassi e do motor suprimidos e não foi possível descobrir se a mesma havia sido furtada ou roubada. Diante da situação o condutor e a motocicleta foram apresentados no Plantão, onde foi registrado o BO/PC nº 900015/2017, natureza Averiguação de Receptação e RO/GCM nº 438/2017.