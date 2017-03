GCM localiza retroescavadeira furtada há uma semana

Na manhã de domingo, 12/03/2017, após solicitação 153, denúncia anônima de que um trator retroescavadeira estava escondido no matagal no final do bairro Boa Vista

E que também havia uma movimentação de pessoas próximo ao local. As viaturas se organizaram e efetuaram o cerco na área, lograram êxito na localização da máquina mas ninguém foi detido. O trator estava sem as duas rodas dianteiras e foi possível identificar a empresa proprietária através de adesivos. Feito contato com responsáveis, informaram que ele fora furtado há uma semana, posteriormente providenciaram as rodas e transporte para a máquina.

Fato apresentado no plantão de polícia, registrados BO/PC N° 2722/2017 e RO/GCM N° 443 – Localização de Veículo.