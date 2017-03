GCM localiza motocicleta furtada

Enviado a viatura 446 para averiguação e no local informado a equipe localizou a HONDA Bros da cor preta. Consultado o emplacamento, nada constava até o momento para furto ou roubo. Em contato com o proprietário, informou que foi vítima de furto na manhã de domingo e estaria a caminho do plantão para registrar a queixa.

Fato apresentado no plantão de polícia, registrados BO/PC N° 2716/2017 e RO/GCM N° 444 – Localização de Veículo.